Con l’invito a manifestare interesse è procedura negoziata non affidamento diretto

La predisposizione dell’avviso pubblico a manifestare interesse qualifica la procedura di assegnazione dell’appalto come procedura negoziata e non un procedimento di affidamento diretto visto che innesta un procedimento di selezione che è assente nell’affidamento diretto. In questo senso, il Tar Calabria, Catanzaro, sez. I. sentenza n. 848/2024.

Premessa

La sentenza citata si sofferma – ...