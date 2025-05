Con tre bandi Aipo appalta i lavori di protezione arginale del Po per 32,4 milioni

Con i fondi Pnrr vanno in gara tre procedure per interventi di difesa del fiume Po dal valore complessivo di 32,4 milioni. Aipo appalta i lavori di protezione arginale per il mantenimento dell’assetto ambientale e idraulico-morfologico nell’ambito dell’investimento Pnrr M2C4 - i3.3 rinaturazione dell’area del Po, finanziato dall’Unione europea Nextgenerationeu, anche con utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.



Il primo bando, dall’importo di 15.104.199...