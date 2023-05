Concessioni demaniali marittime, per il rinnovo non è necessaria la procedura di appalto di Amedeo Di Filippo

Link utili Cga per la regione siciliana, sezione I, sentenza del 22 maggio 2023, n. 350 Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione siciliana

È indispensabile soltanto che il procedimento informale si svolga con modalità idonee a soddisfare gli obblighi di trasparenza, imparzialità e par condicio









Non sussiste un obbligo di legge di procedere all'affidamento delle concessioni demaniali marittime nelle forme tipiche della procedura a evidenza pubblica prevista per i contratti d'appalto in quanto l'applicabilità del principio della previa definizione dei criteri di valutazione delle offerte va valutata alla luce dell'articolo 37 del codice della navigazione, che non lo prevede. Lo afferma il Cga Sicilia con la sentenza n. 350 del 22 maggio.

Il caso

Un operatore economico ha chiesto il rinnovo...