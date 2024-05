Concorsi, da definire i gettoni ai commissari

Gli enti devono rapidamente rivedere i regolamenti sui concorsi per applicare il Dpr 82/2023. La mancata adozione delle modifiche non mette in discussione la legittimità dei bandi che vengono nel frattempo indetti, a condizione che diano comunque applicazione alle nuove regole. Ma in tal caso si determina la condizione anomala di concorsi difformi dalle previsioni regolamentari.

Le nuove regole hanno una valenza «rafforzata» rispetto ai regolamenti delle amministrazioni, che devono dare attuazione...