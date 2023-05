Concorsi, espulsione automatica dalla graduatoria dei vincitori per chi ha taciuto una condanna di Pietro Alessio Palumbo

Link utili Tar Lazio, sentenza n. 4634/2023 Lazio

L'Amministrazione non è tenuta a motivare compiutamente le ragioni









Una condanna, taciuta, per rifiuto dell'alcol test durante un controllo di routine della polizia stradale può costare l'espulsione dalla graduatoria dei vincitori di un concorso pubblico. Il Tar Lazio (sentenza n. 4634/2023) ha chiarito che l'obbligo di specifica motivazione delle ragioni dell'espulsione di un candidato dalle procedure concorsuali sussiste solo se e in quanto l'esclusione sia stata disposta in relazione a una dichiarazione resa e veritiera; mentre in presenza di dichiarazione omessa...