Concorsi, valida la domanda senza firma se in piattaforma è stato caricato il documento d’identità

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 3863/2025) ha chiarito che è illegittima la consueta clausola inserita nei bandi di concorso, secondo cui il candidato che non abbia firmato la domanda è “automaticamente” escluso. Infatti, solo nel caso in cui l’Amministrazione contesti l’effettiva riferibilità della domanda al suo autore, escludendone la paternità, potrebbe immediatamente pronunciare l’esclusione. E ciò vale soprattutto nel caso di domande inoltrate a mezzo piattaforme online in cui è previsto...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi