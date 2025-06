Sanità, via libera al contratto - Aumenti del 6,9%, 172 euro medi Intesa per 581mila infermieri, tecnici e amministrativi. Arretrati da 1.200 euro, nei pronto soccorso 516 euro in più. Zangrillo: «Molto soddisfatto, ora avanti con gli altri comparti». Resta il no di Cgil e Uil