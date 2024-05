Concorsi, la gravidanza dà diritto al differimento delle prove orali

Secondo il Tar Lazio (sentenza n. 5765/2024) è irragionevole discriminatorio e sproporzionato non accordare il differimento delle prove orali del concorso alla candidata incinta e a rischio aborto. In tali circostanze – la candidata aveva documentato ripetuti accessi al pronto soccorso con diagnosi di “gravidanza ad alto rischio”’ - non sono infatti rinvenibili le esigenze di svolgimento simultaneo della verifica di tutti i candidati che caratterizzano invece la prova scritta di una procedura selettiva...

