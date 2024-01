Concorsi pubblici, titoli di preferenza da valutare anche se non dichiarati

È legittima l’attribuzione, rispetto a due concorrenti risultati primi ex aequo in un concorso pubblico, della prima posizione a quello con maggiori titoli di preferenza, anche se non sono stati dichiarati nella domanda di partecipazione. Lo afferma il Tar Marche con la sentenza n. 51/2024.

Il caso

È stato chiesto l’annullamento della determinazione con cui il responsabile comunale ha approvato la graduatoria di un concorso pubblico per esami nella quale due candidati sono risultati primi ex...