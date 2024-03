Concorsi, se i quiz non rientrano nel bando la prova è da rifare

Non è possibile bocciare il candidato che non ha raggiunto il punteggio minimo per vincere il concorso per non aver risposto a quella parte di quiz non rientranti strettamente tra le materie del bando di concorso. Secondo il Tar Lazio (sentenza n. 2475/2024) il bando, costituendo la legge speciale del concorso, deve essere interpretato in termini letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato dell’amministrazione pubblica. Pa obbligata alla loro applicazione...

