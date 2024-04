Concorso per viceispettori psicologi della Polizia di Stato, arbitrario il limite di età a 28 anni

Il limite di età stabilito il 28 anni per la partecipazione al concorso per viceispettore psicologo della polizia di Stato è illegittimo. Secondo il Tar Lazio (sentenza n. 3722/2024) tale limitazione è insensata soprattutto tenuto conto che non corrisponde alle funzioni scientifiche che saranno svolte da tali futuri dipendenti. Tant’è che neppure è prevista una prova fisica per potervi accedere; e anzi a ben vedere un tale limite d’età contrasta con la stessa opportunità di conseguire laurea e abilitazione...

