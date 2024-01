Condono, il Comune deve esaminare la richiesta anche in pendenza di un processo penale

In caso di abuso e richiesta di sanatoria l’amministrazione comunale è tenuta a esaminare l’istanza di merito anche in presenza di procedimento penale. E l’eventuale sequestro non deve bloccare l’iter della concessione. E’, in sintesi, quanto emerge dalla sentenza, la n. 518/2024 con cui il Tar di Roma ha accolto il ricorso di una persona contro il Comune di Palestrina. La vicenda sorge quando la persona che ha sottoscritto il ricorso presenta istanza al Comune per la concessione in sanatoria per...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi