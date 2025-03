Condono, illegittima la prentazione di più domande da un solo richiedente

Non è ammessa la presentazione di più domande da parte di un solo richiedente, per aggirare il limite della volumetria ma l’edificio deve considerarsi unitario. È quanto emerge da una sentenza del Tar del Lazio, la numero 5076/2025 relativa al ricorso una persona che aveva impugnato il diniego alla sanatoria. La vicenda inizia quando, nel 1995, vengono presentate istanze di sanatoria per un immobile situato all’interno di uno stabile, realizzato e ultimato nel 1992 e composto da 8 unità abitative...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi