Condono, non può considerarsi ultimato l’edificio senza «tamponature» esterne

In tema di condono edilizio, deve essere esclusa l’ultimazione del rustico in assenza delle tamponature perimetrali, poiché costruzione al rustico è l’insieme delle strutture portanti e del tamponamento di un edificio, tale da rendere individuabile il volume agli effetti dell’articolo 31 del Testo unico dell’edilizia. È quanto ha ricordato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35006/2024 depositata ieri. Nel provvedimento, con cui boccia il ricorso di una proprietaria in relazione a una richiesta...

