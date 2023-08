Congedi parentali, permessi per motivi personali e ricovero ospedaliero: i chiarimenti dell'Aran di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Le conclusioni di alcuni pareri pubblicati in questi giorni, destinati al personale ministeriale ma pienamente aderente alle fattispecie disciplinate per il personale degli enti locali









I primi trenta giorni di congedo parentale (pagati al 100% della retribuzione) sono riconosciuti, per ciascun figlio, una sola volta e non può essere duplicato nel caso in cui la lavoratrice/il lavoratore cambi datore di lavoro pubblico, indipendentemente dal comparto di appartenenza di tale amministrazione.

Nel caso di lavoratore con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale i permessi per particolari motivi personali e familiari devono essere riproporzionati sia nel plafond delle ...