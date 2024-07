Conguagli Covid: dalla Ragioneria le istruzioni per Comuni e Province

La Ragioneria dello Stato stabilisce le norme contabili per la registrazione a bilancio dei conguagli relativi al Covid, i quali devono essere annotati in spesa al codice 1.04.01.01.001 “Trasferimenti correnti a Ministeri”. Con un comunicato, pubblicato ieri sul sito del “Pareggio di bilancio”, i ragionieri possono accedere a esempi per ogni specifica casistica, incentrati sul principio fondamentale dell’integrità del bilancio, secondo cui entrate e spese devono essere registrate al lordo, senza ...

