Consip lancia una gara per i servizi di assistenza, premiata la parità di genere

Consip informa che ha pubblicato una nuova gara - del valore di nove milioni - per i “Servizi di assistenza specialistica in favore della società”, nella quale «sono stati introdotti per la prima volta criteri innovativi di valutazione delle offerte con impegni concreti nella riduzione del gender gap e nella promozione della parità di genere». «L’iniziativa - spiega la società - segna un’innovazione nel disegno delle gare in linea con gli obiettivi del nuovo Piano industriale 2025-2028. La nuova ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi