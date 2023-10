Consip, nuovo contratto per l’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica dei grandi Comuni di Daniela Casciola

L’offerta riguarda la gestione di 2,6 milioni di punti luce sul territorio ed ha come obiettivo un risparmio, entro il primo anno, di almeno il 50% dei consumi elettrici

Una nuova soluzione a disposizione dei Comuni italiani per garantire una illuminazione pubblica efficiente e con basso impatto ambientale. Questo l’obiettivo dell’Accordo Quadro Consip per la «Gestione e l’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà degli enti locali» (GEIP), ora attivo su tutto il territorio nazionale.

Il contratto riguarda la gestione di circa 2,6 milioni di punti luce sul territorio - per un valore di oltre 2,1 miliardi di euro - e ha come obiettivo un risparmio energetico di almeno il 50% sui consumi elettrici delle amministrazioni entro il primo anno di contratto, traducendosi in un significativo abbattimento della spesa corrente.

L’iniziativa - attraverso affidamento contrattuale, basato sul Partenariato Pubblico Privato – consente alle amministrazioni di contabilizzare fuori bilancio gli investimenti relativi alla riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica effettuati dal fornitore. I contratti attuativi dell’Accordo Quadro – che avranno una durata di 9 anni – si configurano, infatti, come concessioni di servizi che prevedono il trasferimento del rischio al concessionario.

Tra le novità, l’obbligo per il concessionario di realizzare sistemi di telegestione/telecontrollo per il monitoraggio degli obiettivi di risparmio energetico, che permettono il controllo da remoto dell’accensione/spegnimento/regolazione degli impianti, la verifica dello stato di funzionamento e della segnalazione dei guasti, la misurazione dei consumi, la regolazione del flusso luminoso. Il campionamento dei dati raccolti alimenterà la banca dati del Public Energy Living Lab (PELL) sviluppata dall’Enea.

Attraverso l’Accordo quadro (suddiviso in 30 lotti territoriali) le amministrazioni potranno affidare la concessione a uno degli aggiudicatari, utilizzando un “comparatore” per individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa. Solo per gli enti con più di 50mila abitanti o con una potenza installata nominale a LED superiore al 25% del totale, l’affidamento del servizio avverrà riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici aggiudicatari.