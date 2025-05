Cronoprogramma lavori soggetto ad accesso civico senza bisogno di motivazione

Le informazioni relative alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici e, in particolare, i loro tempi di completamento e l’importo delle somme liquidate, ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. 36/2023, formano oggetto di pubblicazione ex lege. Pertanto, in tal caso, l’istanza di accesso agli atti è ascrivibile alla disciplina dell’accesso civico di cui al D.lgs. 33/2013, per il quale non è necessaria alcuna motivazione specifica.

