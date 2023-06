Consorzi ferroviari, al Nord due gare per l'Alta velocità dal valore complessivo di 52,2 milioni di Alessandro Lerbini

Cociv appalta a Novi Ligure un lotto del Terzo Valico dei Giovi, Cepav Due assegna lavori nella tratta Brescia-Verona









I consorzi per l'Alta velocità ferroviaria mandano in gara due lavori nel Nord Italia per un valore complessivo di 52,2 milioni. Cociv - Consorzio collegamenti integrati veloci - appalta i lavori di realizzazione dell'interconnessione di Novi Ligure: opere civili e di linea e relative opere connesse tra la pk 0+450 e la pk 0+967,66, tra la pk 1+197,66 e la pk 1+511,66 (binario interconnessione pari), tra la pk 0+254,44 e la pk 0+548,44 e tra la pk 0+947,33 e la pk 1+234,33 (binario interconnessione...