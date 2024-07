Consulta, anche i Comuni valdostani devono contribuire alle finanze pubbliche

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 145 depositata oggi ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità, sollevate dalla Regione autonoma Valle D’Aosta, dell’articolo 6-ter, comma 4, del decreto legge n. 132 del 2023, che ha modificato il comma 853 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023). Il comma 853, insieme ai precedenti commi da 850 a 852, impone a tutti...

