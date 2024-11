Consumo di suolo, record del Veneto

Il consumo di suolo non ha freni in Veneto. Si costruiscono infrastrutture, opere di edilizia civile e industriale, ma nonostante le conseguenze dei cambiamenti climatici resta residuale l’investimento in tutela del territorio. A gestire la macchina burocratica degli appalti sono prevalentemente i Comuni, oberati dal peso delle decisioni da assumere e che operano spesso con personale ridotto. Questa la situazione messa in luce dal Report sugli Appalti Pubblici riferito al secondo trimestre 2024, ...

