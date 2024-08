Contabilità, così il Codice appalti cambia i bilanci: ecco il nuovo decreto correttivo dell’armonizzazione

La Commissione Arconet ha approvato lo schema di decreto per il 17° aggiornamento dei principi contabili , inclusa l’armonizzazione con il nuovo Codice degli appalti, come delineato nel Dlgs 36/2023. Tra le novità del provvedimento, discusso il 17 luglio e in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, spicca l’adeguamento dell’allegato 4/2 del Dlgs. 118/2011 che regola la contabilizzazione delle opere pubbliche.

Il decreto ha eliminato i paragrafi 5.3.12 e 5.3.13, che trattavano la registrazione...