Conti, ad aprile spunta il Def biennale

La riforma della legge di contabilità per adeguarla al nuovo Patto di stabilità Ue deve ancora prendere forma. Ma nel frattempo il calendario incalza e impone, fra un mese, di presentare la prima relazione annuale sulla realizzazione del Piano strutturale di bilancio, in sostituzione del vecchio Def. Il nuovo documento (Apr nell’acronimo inglese, Rap nella sua traduzione italiana) dovrebbe arrivare alle Camere entro il 10 aprile, come il Def, per essere inviato a Bruxelles entro la fine di quel mese...

