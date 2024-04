Conti, correzione in sette anni: 72 miliardi di debito in più per il superbonus Def. Il passivo extra è frenato dalla spesa per interessi, che nel triennio cresce 18 miliardi meno di quanto temuto nel 2023. Giorgetti conferma l’intenzione di chiedere l’estensione del piano negoziato con la Ue