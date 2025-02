Contratto Funzioni Locali, l’informativa sul piano dei fabbisogni va «approfondita» con i sindacali

Proseguono le trattative per il rinnovo contratto del personale del comparto delle Funzioni Locali 2022/2024; Aran fa il punto sul testo presentato, in cui mancano ancora lo sviluppo di alcuni temi di particolare rilevanza, relativamente alle Sezioni della Polizia Locale e del Personale Educativo Scolastico, ma che per tutto il resto presenta diversi elementi di novità.

Vediamo i punti di maggior rilevanza:

per la prima volta è stata introdotta la previsione che l’informativa, relativa al Piano triennale dei fabbisogni di personale e alle modalità attuative, deve essere seguita da un incontro di approfondimento con i soggetti sindacali, oggi la tematica in questione è solo oggetto informativa;

sono state aggiunte nuove materie di confronto, in particolare sull’articolazione dell’orario di lavoro, quali: l’orario multiperiodale, la collocazione temporale della pausa, nonché l’articolazione, i criteri per la scelta del personale da adibire in qualità di docenti per i percorsi formativi di aggiornamento rivolti a tutto il personale, i criteri per l’individuazione delle coperture assicurative a favore del personale ed i criteri per il conferimento delle mansioni, il monitoraggio delle politiche di age management;

implementate anche le materie oggetto di relazioni stabili in seno all’Organismo Paritetico per l’Innovazione, quali: stress lavoro correlato, fenomeni di burn out, cambiamenti conseguenti a percorsi di transizione ecologica e digitale.

Modifiche vengono introdotte anche per la contrattazione collettiva integrativa alla quale vengono...