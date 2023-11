Contratto nullo se la determina che impegna la spesa non ha il visto di regolarità contabile di Michele Nico

Per la copertura finanziaria prescritta non è sufficiente l’indicazione del capitolo di bilancio al quale imputare la spesa

In relazione ai contratti dell’ente locale conclusi in forma scritta sulla base di determina a contrattare del responsabile del servizio, la copertura finanziaria prescritta esige non soltanto l’indicazione del capitolo di bilancio al quale imputare la spesa, ma anche il visto di regolarità contabile recante l’attestazione della disponibilità effettiva di risorse in bilancio. Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione II, con la sentenza n. 29828/2023.

Il fatto

Con un contratto...