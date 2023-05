Contributi per le assunzioni Pnrr nei piccoli Comuni, via libera all'utilizzo nel 2023 delle risorse già assegnate di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Il Dl 44/2023 ha sbloccato l'impasse che si era creata per il ritardo dell'emanazione del decreto di attribuzione del fondo









Via libera all'utilizzo, nel 2023, dei contributi assegnati ai piccoli Comuni per l'anno 2022 ai fini delle assunzioni Pnrr. L'articolo 3, secondo comma del Dl 44/2023, in vigore dal 23 aprile, ha sbloccato l'impasse che si era creata per il ritardo registrato nell'emanazione del decreto di attribuzione del fondo, previsto dall'articolo 31-bis, comma 5 del DL 152/2021, per le assunzioni di personale a tempo determinato fino all'anno 2026. É stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43...