Correttivo, dalla revisione prezzi all’equo compenso: 52 osservazioni nel parere della Camera Tra le richieste anche quella di maggiore trasparenza nelle procedure negoziate e bonus 2% per i dirigenti Pa. Mazzetti: miglioramenti necessari, ma non stravolgimenti. Domani il voto, poi la palla tornerà al governo per l’approvazione finale