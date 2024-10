Correttivo, sotto 140mila euro concessioni ok anche per gli enti non qualificati

L’articolo 80 dello schema di decreto correttivo introduce importanti modifiche in tema di concessioni – rilevanti soprattutto per i lavori un po’ meno per i servizi – relativamente alla questione della qualificazione dell’ente concedente.

L’attuale disciplina

In sintesi, le previsioni contenute nell’allegato II.4 (in particolare gli artt. 3 e 5) impongono per le concessioni, per le...