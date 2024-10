Appalti, tutele sui prezzi annullate dal correttivo

Un recupero minimo, a zero in due anni, che diventa il 2% in tre e il 16% in cinque. Vale molto poco la norma sulla revisione prezzi contenuta nella correttivo al Codice degli appalti pubblici, approvato in prima lettura da Palazzo Chigi lunedì sera. Cifre minuscole, del tutto irrilevanti rispetto ai rincari dei costi di costruzione e che raccontano plasticamente, attraverso alcune simulazioni elaborate dall’Ance, l’allarme rosso lanciato dai costruttori per bocca della presidente Federica Brancaccio...

