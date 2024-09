Corte conti, contabilità Accrual essenziale per il controllo di gestione

Solo la contabilità economico patrimoniale e in particolare quella prevista dalla riforma 1.15 del Pnrr, può costituire un valido supporto per un efficiente ed efficace controllo di gestione. In assenza di una corretta integrazione tra contabilità economica analitica per centri di costo e controllo di gestione non è possibile ottenere una visione unitaria e completa della capacità di performance dell’ente in relazione alle quantità e qualità di risorse impiegate nella gestione dei servizi ed al livello...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi