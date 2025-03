Corte conti: non valorizzare il Fondo pluriennale vincolato è una criticità

La prassi diffusa di non valorizzare il Fondo pluriennale nel secondo e terzo anno del bilancio di previsione è un segnale di carente programmazione per i giudici contabili. La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto ha esaminato il bilancio di previsione 2022/2024 e il rendiconto 2022 di un comune veneto, evidenziando una serie di criticità gestionali e contabili che potrebbero compromettere la stabilità finanziaria dell’ente. Tra le principali anomalie segnalate nella...

