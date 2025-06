Corte conti, la riforma riparte al Senato - I magistrati: «Rischio incostituzionalità»

Il «salvapolitici», che esclude a priori il rischio di essere chiamati a rispondere di danno erariale per gli amministratori che adottano atti anche solo «vistati» dai dirigenti, «trasforma il principio di buona fede in uno strumento di deresponsabilizzazione», e finisce per «generare inefficienza nell’esercizio dell’azione amministrativa e a incrementare condotte di burocrazia difensiva». La prescrizione breve, che fa decorrere la clessidra quinquennale dal momento del danno indipendentemente da...

