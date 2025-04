Corte conti, sciopero virtuale contro la riforma

Si allarga il ventaglio delle azioni di protesta messe in campo dall’Associazione nazionale dei magistrati contabili per replicare alla riforma della responsabilità erariale che dopo il primo via libera alla Camera attende ora l’esame del Senato.

Oggi sarà la volta dello «sciopero virtuale», in cui i magistrati contabili aderenti non si asterranno dal lavoro ma devolveranno lo stipendio della giornata alla Lega del Filo d’oro e alla cooperativa Garibaldi.

Ieri l’Anm contabile guidata da Paola Briguori...