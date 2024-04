Corte conti, welfare nel limite 2016 se aumenta il fondo senza piani di razionalizzazione

Le somme inserite sul fondo per le risorse decentrate al fine di finanziare il welfare integrativo sono soggette al limite al trattamento accessorio dell’anno 2016, a meno che non siano finanziate con le economie derivanti dai piani triennali di razionalizzazione.

Queste, in sintesi, le conclusioni della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, con la deliberazione n. 27/2024, nella quale la magistratura contabile approfondisce e integra quanto sostenuto sul tema in pronunce...