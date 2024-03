Cortina d’Ampezzo, concessione da 230 milioni per l’area dell’ex stazione ferroviaria

A Cortina d’Ampezzo prende il via la gara di project financing del Comune per la riqualificazione urbana di aree pubbliche nell’ex stazione ferroviaria. L’operazione, dal valore complessivo di 230 milioni, prevede l’assegnazione di diritti edificatori a privati in cambio della ristrutturazione di alcuni immobili nell’area dell’ex scalo ferroviario. La gara rimane aperta fino al 15 aprile.



In vista delle olimpiadi invernali 2026 Infrastrutture Milano-Cortina appalta a Livigno la progettazione esecutiva...

