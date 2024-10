Cosenza, bando da 12 milioni per la nuova caserma dei Vigili del fuoco

Il ministero dell’Interno manda in gara la nuova sede del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Cosenza. Al via il bando da 12 milioni per la caserma che sorgerà in via Magna Grecia in prossimità dello stadio e delle ex cupole geodetiche.

L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: all’offerta tecnica saranno assegnati al massimo 90 punti, a quella economica 10 punti. La procedura...

