Costi manodopera, gara viziata se non si usano tabelle ministeriali aggiornate

Le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di utilizzare le tabelle ministeriali più aggiornate disponibili per la stima dei costi della manodopera da porre a base di gara. In mancanza, l’intera procedura può essere viziata per illogicità e irragionevolezza. È quanto afferma l’Autorità Nazionale Anticorruzione nel parere di precontenzioso n. 193 del 14 maggio 2025, che affronta il caso relativo all’affidamento del servizio di igiene urbana nel Comune di Macerata Campania, in provincia di Caserta.

La questione...