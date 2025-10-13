Costi manodopera, possibile il ribasso unico rispetto al valore della gara
Consiglio di Stato: la percentuale complessiva di sconto non impedisce la verifica della compatibilità dell’offerta con gli importi minimi del lavoro
Il nuovo codice dei contratti pubblici disciplina il costo del lavoro nell’ambito degli affidamenti pubblici, mirando all’equilibrio tra tutela dei diritti dei lavoratori e libertà d’impresa degli operatori economici. L’articolo 41, comma 14, stabilisce che per determinare l’importo posto a base di gara, occorre individuare i costi della manodopera che sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. La disposizione, letta in combinato disposto con i principi di concorrenza, risultato e proporzionalità...