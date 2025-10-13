Appalti

Costi manodopera, possibile il ribasso unico rispetto al valore della gara

Consiglio di Stato: la percentuale complessiva di sconto non impedisce la verifica della compatibilità dell’offerta con gli importi minimi del lavoro

di Filippo Bongiovanni

Il nuovo codice dei contratti pubblici disciplina il costo del lavoro nell’ambito degli affidamenti pubblici, mirando all’equilibrio tra tutela dei diritti dei lavoratori e libertà d’impresa degli operatori economici. L’articolo 41, comma 14, stabilisce che per determinare l’importo posto a base di gara, occorre individuare i costi della manodopera che sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. La disposizione, letta in combinato disposto con i principi di concorrenza, risultato e proporzionalità...

Correlati

Servizi intellettuali senza indicazione di costi della manodopera e Ccnl
Gare, importo del costo del lavoro contestabile solo se si dimostra l’impossibilità di partecipare
Gare, i costi della manodopera non possono trovare posto tra le spese generali
Niente revisione prezzi per aumenti di costo del personale prevedibili
Costi della manodopera, una guida alla luce delle ultime sentenze
Manodopera, sempre da verificare l’equivalenza di un Ccnl diverso da quello indicato nel bando

Gli ultimi contenuti di Appalti