Costruzioni, accordo in Abruzzo per sbloccare i crediti fiscali del 110% di Michele Romano

Al via progetto pilota proposto dall'Ance regionale per superare l'impasse delle cessioni problematiche









Quello che sta nascendo in Abruzzo è un progetto pilota per la cessione alle imprese industriali dei crediti fiscali incagliati generati dai bonus in pancia ormai da mesi a quelle delle costruzioni. Un vero e proprio borsino di scambio di crediti: a offrirli sono le imprese dell'Ance regionale, ad acquistarli le aziende del sistema Confindustriale. Prima Teramo, poi Chieti Pescara, con Viale dell'Astronomia che segue con interesse quello che potrebbe diventare un modello in grado di scavalcare, nell...