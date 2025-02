Costruzioni, Ance e Deloitte a caccia di soluzioni AI per i cantieri

A due anni dalla prima campagna rivolta a startup innovative del settore delle costruzioni, «Dihcube», polo europeo per l’innovazione digitale coordinato da Ance, lancia, in collaborazione con «Deloitte officine innovazione», la seconda edizione di «Dihcube4Startup». Obiettivo è individuare progetti di startup e micro e piccole imprese, con sede in Italia, per ricercare soluzioni innovative che favoriscano l’utilizzo dell’IA nel settore delle costruzioni.

Nato a dicembre 2022, Dihcube è formato da...