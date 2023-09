Crediti fiscali verso la riapertura, da Poste doppio tetto da rispettare per le nuove cessioni di Giuseppe Latour e Giovanni Parente

La nuova offerta per l'acquisto di crediti fiscali prevede un massimo di 150mila euro cedibili, considerando anche il passato









La nuova offerta di Poste per l'acquisto di crediti fiscali dovrebbe essere condizionata da un doppio limite: al massimo 50mila euro saranno cedibili in questo nuovo round, mentre complessivamente saranno cedibili 150mila euro, facendo riferimento anche al passato. Se, cioè, qualche cliente ha già raggiunto il tetto di 150mila euro, non potrà sfruttare la riapertura del canale per gli acquisti. Sono le prime indiscrezioni che circolano in queste ore sulla prossima riapertura del servizio di trasferimento...