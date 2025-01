Crediti non gestiti e prescritti, niente danno erariale senza prove di negligenza

La cancellazione di crediti caduti in prescrizione per la mancata tempestiva messa in mora del debitore non è prova sufficiente di una condotta connotata da colpa grave, né risulta idonea a fondare un’ipotesi di responsabilità erariale per negligenza omissiva di gestione. Infatti, sostenere che il credito non è stato gestito non porta automaticamente a concludere, senza il sostegno di ulteriori prove, che la condotta omissiva è avvenuta per inescusabile negligenza ed è foriera di un danno erariale...

