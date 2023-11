Cresme: boom di aggiudicazioni, la sfida è la capacità realizzativa di Alessandro Lerbini

Rapporto Infrastrutture strategiche e prioritarie 2023: tempi di affidamento più rapidi e ribassi in calo. Busia (Anac): grande accelerazione ma ora comincia il difficile

«Siamo in una fase di accelerazione delle infrastrutture strategiche prioritarie. Oggi parliamo di 448 miliardi di euro che rappresentano la sfida infrastrutturale del paese, 54 miliardi in più rispetto alla rilevazione di maggio 2022». Lo ha detto Lorenzo Bellicini, direttore tecnico del Cresme, in Commissione Ambiente alla Camera durante la presentazione del rapporto Infrastrutture strategiche e prioritarie 2023.

«Le infrastrutture prioritarie - ha affermato - ammontano a 411 miliardi, 220 miliardi...