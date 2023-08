Cuneo, arretrati e accessorio bloccano il taglio di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Link utili Inps, messaggio n. 1932/2023 Messaggio

Basta una voce extra per fermare lo sconto aggiuntivo introdotto a partire da luglio









Parte anche nella Pa l’ulteriore riduzione del cuneo fiscale del 4%, che si somma ai tagli già riconosciuti dalla legge di bilancio da gennaio pari al 3% per i redditi fino a 25mila euro e del 2% per la fascia 25-35mila euro, corrispondenti rispettivamente a 1.923 e 2.692 euro mensili. L’Inps, con il messaggio n. 1932/2023, ha fornito le istruzioni operative. Il meccanismo agisce sui contributi previdenziali a carico del dipendente e quindi il beneficio si vede immediatamente in busta paga. Si potrebbe...