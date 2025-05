Curreri: legge sindaci, attenti alla doppia soglia

Quando si parla di legge elettorale il diavolo si nasconde nei dettagli, come sanno i parlamentari più anziani, che di leggi elettorali negli ultimi lustri ne han viste passare parecchie in Aula. Ed è così che le audizioni volute dal centrosinistra in commissione Affari costituzionali del Senato hanno fatto emergere alcuni possibili profili di incostituzionalità della proposta di riforma della legge 81 del 1993 per eleggere i sindaci presentata dai quattro capigruppo di maggioranza. Proposta che ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi