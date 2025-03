Da demolire la vasca idromassaggio realizzata senza permesso di fronte all’agriturismo

Da demolire la vasca in muratura realizzata (nell’area pavimentata antistante l’immobile a destinazione degustazione a servizio dell’agriturismo) senza autorizzazione in area soggetta a vincolo idrogeologico, sismico e paesaggistico. È quanto emerge da una sentenza del Tar della Toscana, la numero 502/2025 in merito al ricorso presentato dal rappresentante legale di una società agricola «per l’annullamento dell’ordinanza avente ad oggetto l’ordine di demolizione di “vasca in muratura fuori terra (...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi