Da escludere le offerte imputabili a un «unico centro decisionale

La stazione appaltante, prima di escludere l’operatore economico, è tenuta ad accertare, attraverso un’adeguata attività istruttoria, l’esistenza di rilevanti indizi per cui le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell’art. 95, co. 1, lett. d). Gli indizi sono rilevanti quando sono in grado di influenzare l’offerta e l’esito della gara.

