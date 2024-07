Dai Comuni all’Inail l’intelligenza artificiale moltiplica i servizi

Entro ottobre andranno in consultazione le linee guida dell’Agid sull’intelligenza artificiale, che dovranno declinare i principi divulgati dall’Agenzia come la qualità del dato, la riutilizzabilita, e la necessità di adeguata formazione anche per i buyer pubblici.

Lo ha anticipato il Direttore generale Mario Nobile nel primo incontro pubblico del nuovo «Osservatorio sull’intelligenza artificiale nella Pa (AI4PA)», promosso da PromoPa Fondazione, nel quale sono emerse perplessità sull’allarme lanciato...